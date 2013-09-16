Транскрипт трех видео

Нужен копирайтер, который будет писать описания к товарам (винтажная бижутерия). Объем каждого описания в знаках без пробелов - в среднем 500, плюс минут 200. Каждую неделю нужно от 15 до 25 описаний. Украшения все уникальные. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать транскрипт трех интервью:
http://www.youtube.com/watch?v=9k5AONP37RQ
http://www.youtube.com/watch?v=_jaFqEBYoYY
http://www.youtube.com/watch?v=GXWKf8QN6DM
Пожалуйста, укажите бюджет и срок исполнения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!
- Похожие заказы
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сегодня текст на 1500. Услуги по аренде строительной техники. Стоимость 50 руб. Ключи исполнителюКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет! Необходимо написать 9 объявлении на разную тематику. Эти объявления будут в дальнейшем размещаться на разных сайтов бесплатных и платных объявлении (к примеру авито и сландо). Услуги будут следующими: Погрузочно-разгрузочные работы, Демонтаж различных ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Надо сделать более 100 рерайтов обзоров для программ. Требования к обзорам: - 1–1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность Требования к кандидату: - ответственность - адекватность - грамотность - хороший слог - опыт рерайтинга Структура рерайта: 1) название программы и 1 КЛЮЧЕВОЕ предложения о ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Ежедневное размещение 4-х постов (туров) в группе http://vk.com/club55391697 (данные предоставляем) + постинг на туристических форумах В дальнейшем: постинг на FB, LinkedIn, Lj + дополнительные тематики Моментальная постоплата. ЯДКопирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется рерайт обзоров компьютерных программ. Заказ — более 100 статей Требования к статьям: - 1–1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность Требования к кандидату: - ответственность - адекватность - грамотность - хороший слог - опыт рерайтинга Структура рерайта: 1) название программы и 1–2 ключевых предложения ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад