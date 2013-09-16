Транскрипт трех видео

КопирайтингЗавершен6 заявок137 просмотров
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Требуется сделать транскрипт трех интервью:

http://www.youtube.com/watch?v=9k5AONP37RQ

http://www.youtube.com/watch?v=_jaFqEBYoYY

http://www.youtube.com/watch?v=GXWKf8QN6DM

Пожалуйста, укажите бюджет и срок исполнения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!

10 лет назад
denis_smetnev
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Nuraishat
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$11
1 день
Александра ещё до выполнения задания уточнила все необходимые детали работы и в итоге помогла улучшить весь процесс написания интервью исходя из наших целей (она самостоятельно начала придавать текстам "читабельный" вид, удаляя все междометия и прочие лишние слова). Великолепно!
Денис - уникальный заказчик, всегда благодушен и готов объяснить любые непонятные моменты в работе ) с оплатой никаких проблем. Всем рекомендую!
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