Транскрипт трех видео

Александра ещё до выполнения задания уточнила все необходимые детали работы и в итоге помогла улучшить весь процесс написания интервью исходя из наших целей (она самостоятельно начала придавать текстам "читабельный" вид, удаляя все междометия и прочие лишние слова). Великолепно!