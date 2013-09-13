Интересная статья

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10 лет назад
feodora2001
Наталья 
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
amfilada
Адель 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$17
2 дня
Спасибо за сотрудничество. очень серьезное и ответственное отношение, образованность. качественные тексты. думаю, еще поработаем.
С Натальей прекрасно работать. Заказчик добросовестный, отзывчивый, дружелюбный. Всё от себя зависящее этот человек исполняет - тз, отвечает на вопросы. Относится по-человечески, не требует сверх-срочного исполнения. Наталья, спасибо Вам огромное, что предоставили возможность реализовать свои знания по диетологии. Работать для Вас было интересно и приятно!
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