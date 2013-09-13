Интересная статья

С Натальей прекрасно работать. Заказчик добросовестный, отзывчивый, дружелюбный. Всё от себя зависящее этот человек исполняет - тз, отвечает на вопросы. Относится по-человечески, не требует сверх-срочного исполнения. Наталья, спасибо Вам огромное, что предоставили возможность реализовать свои знания по диетологии. Работать для Вас было интересно и приятно!