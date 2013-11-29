Текст для объявления

Всем привет!

Необходимо написать 9 объявлении на разную тематику. Эти объявления будут в дальнейшем размещаться на разных сайтов бесплатных и платных объявлении (к примеру авито и сландо). Услуги будут следующими: Погрузочно-разгрузочные работы, Демонтаж различных покрытий, Ландшафтные работы, Земляные работы, Уборка территории и т.д.

Текст рекламного объявления должен быть профессиональным и привлекательным для потенциальных клиентов.

Напишите пожалуйста сроки и стоимость.

Спасибо,

Сырым