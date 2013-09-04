Требуется копирайтер для интернет-магазина.

Для интернет- магазина парфюмерии требуется опытный копирайтер, умеющий писать короткое "цепляющее" описание товара (500-600 знаков). Тексты пишутся под конкретный парфюм. Всего нужно описать около 800 парфюмов.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ТЕКСТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. Привлекательный заголовок.

2. Легкая подача текста, грамотность, уникальность, логически построенное содержание.

3. "Цепляющее" описание (цепляете эмоции, воображение), которое способствует прочтению текста до конца и мягкому подведению потенциального покупателя к совершению покупки.

4. Мотивирующая концовка описания, вызывающая твердое желание приобрести парфюм.

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ТЕКСТЕ ОПИСАНИЯ:

1. Текст ничем не отличается от текстов других ИМ парфюмерии (такие тексты-клоны уже давно никто не читает).

2. Текст скучный, однообразный, не вызывающий ярких эмоций, воображения, задора.

3. Текст содержит в основном только информационный характер (бренд, год выпуска, состав нот и т.п.)

4. ТЕКСТ ПРОСТО НЕ ЦЕПЛЯЕТ.

Для того, чтобы я смогла проверить Вашу компетентность и выбрать человека для сотрудничества, предлагаю Вам пройти небольшое тестовое задание:

Написать к этим парфюмам необходимое описание:

Chanel - Chance (женский парфюм)

CAROLINA HERRERA - 212 MEN (мужской парфюм)

Christian Dior - J'adore (женский парфюм)

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ.

Высылайте тестовое задание, пишите сроки и стоимость. Работы много.

Предпочтение будет отдано самому талантливому копирайтеру, возможно возьму 2 человек.