Прошу перед подачей заявки внимательно ознакомиться:

Нужны копирайтеры/рерайтеры, которые пишут по цене от 30 р за 1000 за рерайт и 60 р за 1000 за копирайтинг.

Если вы не готовы работать по указанной цене - не тратьте мое и свое время.

Положительные или отрицательные отзывы не принимаю во внимание. Для меня главное ваша добросовестность и качество работы - по факту.

Прошу дать ссылку на 1 лучшую с вашей точки зрения вашу работу.

Внимательно: ссылку 1 штуку, на 1 работу. Если в работе вижу ошибки - на этом рассмотрение заявки закончится.

Прошу без ошибок писать в заявке. Если предложение написано с ошибками - вашу заявку не рассматриваю.

Требования к исполнителю:

- в рабочее время на связи

- возможность писать 10 000 или больше символов без пробелов каждый день

- обучаемость

- умение работать с документами Гугл

- наличие скайпа, наличие почтового ящика

Я не оплачиваю работу если:

http://sapid.info/when-do-i-pay-for-a-job/

Как я прошу оформлять работу:

http://sapid.info/requirements-for-registration-of-text-documents/

Как я прошу оформлять статьи и письма:

http://sapid.info/the-basic-rules-for-a-copywriter/

Оплата WebMoney и ЯндексДеньги.

Если что-то в написанном выше вам не подходит или напрягает вас - прошу не тратить ни мое ни свое время.

Кто мне нужен?

Мне нужны адекватные люди, которые на совесть работают. Указал низкие цены 30р и 60р сознательно, мне не нужны те, кто пыжится и говорит что он не будет работать ниже 60/90/150... за рерайт. Проекты бывают разные. В каком-то оплата будет 60, в каком-то 30, в каком-то 90 (если потянете). Я ищу людей которые будут готовы выполнять все эти проекты.

PS: я не посредник в смысле оплаты. Я - руководитель проектов, который ставит задачи и проверяет их исполнение/составляет отчеты для владельца сайта. Оплата производится непосредственно от владельцев сайта, и количество денег заработанных вами на мой доход не влияет.

PPS: сейчас нужны 3 специалиста.