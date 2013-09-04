Нужно написать ряд статей на несколько сайтов различной тематики. Рассмотрю предложения новичков. Оплата 25 руб / 1000 символов без пробелов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу перед подачей заявки внимательно ознакомиться:
Нужны копирайтеры/рерайтеры, которые пишут по цене от 30 р за 1000 за рерайт и 60 р за 1000 за копирайтинг.
Если вы не готовы работать по указанной цене - не тратьте мое и свое время.
Положительные или отрицательные отзывы не принимаю во внимание. Для меня главное ваша добросовестность и качество работы - по факту.
Прошу дать ссылку на 1 лучшую с вашей точки зрения вашу работу.
Внимательно: ссылку 1 штуку, на 1 работу. Если в работе вижу ошибки - на этом рассмотрение заявки закончится.
Прошу без ошибок писать в заявке. Если предложение написано с ошибками - вашу заявку не рассматриваю.
Требования к исполнителю:
- в рабочее время на связи
- возможность писать 10 000 или больше символов без пробелов каждый день
- обучаемость
- умение работать с документами Гугл
- наличие скайпа, наличие почтового ящика
Я не оплачиваю работу если:
http://sapid.info/when-do-i-pay-for-a-job/
Как я прошу оформлять работу:
http://sapid.info/requirements-for-registration-of-text-documents/
Как я прошу оформлять статьи и письма:
http://sapid.info/the-basic-rules-for-a-copywriter/
Оплата WebMoney и ЯндексДеньги.
Если что-то в написанном выше вам не подходит или напрягает вас - прошу не тратить ни мое ни свое время.
Кто мне нужен?
Мне нужны адекватные люди, которые на совесть работают. Указал низкие цены 30р и 60р сознательно, мне не нужны те, кто пыжится и говорит что он не будет работать ниже 60/90/150... за рерайт. Проекты бывают разные. В каком-то оплата будет 60, в каком-то 30, в каком-то 90 (если потянете). Я ищу людей которые будут готовы выполнять все эти проекты.
PS: я не посредник в смысле оплаты. Я - руководитель проектов, который ставит задачи и проверяет их исполнение/составляет отчеты для владельца сайта. Оплата производится непосредственно от владельцев сайта, и количество денег заработанных вами на мой доход не влияет.
PPS: сейчас нужны 3 специалиста.
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