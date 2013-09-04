Копирайтеры/рерайтеры

КопирайтингЗакрыт11 заявок432 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прошу перед подачей заявки внимательно ознакомиться:

Нужны копирайтеры/рерайтеры, которые пишут по цене от 30 р за 1000 за рерайт и 60 р за 1000 за копирайтинг.

Если вы не готовы работать по указанной цене - не тратьте мое и свое время.

Положительные или отрицательные отзывы не принимаю во внимание. Для меня главное ваша добросовестность и качество работы - по факту.

Прошу дать ссылку на 1 лучшую с вашей точки зрения вашу работу.

Внимательно: ссылку 1 штуку, на 1 работу. Если в работе вижу ошибки - на этом рассмотрение заявки закончится.

Прошу без ошибок писать в заявке. Если предложение написано с ошибками - вашу заявку не рассматриваю.

Требования к исполнителю:

- в рабочее время на связи

- возможность писать 10 000 или больше символов без пробелов каждый день

- обучаемость

- умение работать с документами Гугл

- наличие скайпа, наличие почтового ящика

Я не оплачиваю работу если:

http://sapid.info/when-do-i-pay-for-a-job/

Как я прошу оформлять работу:

http://sapid.info/requirements-for-registration-of-text-documents/

Как я прошу оформлять статьи и письма:

http://sapid.info/the-basic-rules-for-a-copywriter/

Оплата WebMoney и ЯндексДеньги.

Если что-то в написанном выше вам не подходит или напрягает вас - прошу не тратить ни мое ни свое время.

Кто мне нужен?

Мне нужны адекватные люди, которые на совесть работают. Указал низкие цены 30р и 60р сознательно, мне не нужны те, кто пыжится и говорит что он не будет работать ниже 60/90/150... за рерайт. Проекты бывают разные. В каком-то оплата будет 60, в каком-то 30, в каком-то 90 (если потянете). Я ищу людей которые будут готовы выполнять все эти проекты.

PS: я не посредник в смысле оплаты. Я - руководитель проектов, который ставит задачи и проверяет их исполнение/составляет отчеты для владельца сайта. Оплата производится непосредственно от владельцев сайта, и количество денег заработанных вами на мой доход не влияет.

PPS: сейчас нужны 3 специалиста.

10 лет назад
BilD_sv
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Несколько статей

    Нужно написать ряд статей на несколько сайтов различной тематики. Рассмотрю предложения новичков. Оплата 25 руб / 1000 символов без пробелов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поздравление на свадьбу

    Нужно оригинальное в единственном экземпляре поздравление на свадьбу друга.Я буду свидетелем :) Чтобы трогательно и все была очарованы. Примерно до 1500 знаков. Срок-быстро.Пишите стоимость за сколько сделаете.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайт для автосервиса

    $50

    Нужны тексты для страниц сайта автосервиса Ремонт немецких автомобилей Ремонт китайских автомобилей Ремонт японских автомобилей Ремонт корейских автомобилей Ремонт французских автомобилей Ремонт американских автомобилей Ремонт отечественных автомобилей Речь идёт о ремонте ЛЕГКОВЫХ автомобилей. В тексте должны быть упомянуты производители (Mersedes, BMW, Audi и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен рерайт

    Здраствуйте! для начала тестово нужен рерайт http://www.ck-p.ru/site/about - этой страницы оплата - Сколько напишите , но если рерайт понравится (а он должен быть полный и качественный) , то будет большой заказ и пишите тогда цены ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Текст на главную - магазин отделочные материалы

    Нужен продающий, цепляющий текст на главную интернет-магазина отделочных материалов (ссылка после выбора исполнителя) Осмотреть ассортимент, включить его небольшой обзор, сделать акцент на преимущества - цены, доставка, помощь в подборе, консультирование. Максимум 3000 знаков. Цены предлагать, но не перебарщивать Оплата ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание инструкций под ipad

    Необходимо написать несколько инструкций для сервиса getitbit.net для ipad нужны следующие инструкции (со скриншотами): - как смотреть видеофайл онлайн на айпаде - как скачать файл на айпад по wi-fi (с помощью вип доступа) - как скачать файл на айпад ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Большой объем по рерайтингу и добавлению товаров на сайт. Тематика - бытовая техника. Около 300 товаров по 1000-1500 знаков. Главное требование - грамотность и надежность. Указывайте стоимость за 1 позицию (текст 1000-1500 знаков + подбор фото + ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Автор текстов .

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! в интернет магазин товаров для дома На достаточно длительный срок (точно 2-3 месяца) требуется человек для написания SEO текстов. Необходимый объем работы - стабильно 2-5 тысяч знаков в день. Сможете больше - хорошо, ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описания для 20 категорий

    Доброй ночи. Есть сайт про шапки. Надо дать описания на 300-400 символов с использованием ключевых слов на 20 категорий сайта. Без заморочек, просто и самое главное - нужно быстро (за несколько часов)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад