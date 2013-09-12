Копирайт для автосервиса

Нужны тексты для страниц сайта автосервиса

Ремонт немецких автомобилей

Ремонт китайских автомобилей

Ремонт японских автомобилей

Ремонт корейских автомобилей

Ремонт французских автомобилей

Ремонт американских автомобилей

Ремонт отечественных автомобилей

Речь идёт о ремонте ЛЕГКОВЫХ автомобилей. В тексте должны быть упомянуты производители (Mersedes, BMW, Audi и т.д.) и основные виды ремонта (кузовные работы, покраска, ремонт двигателя и т.д.). Лаконичное повествование, по прочтении которого гость сайта понял бы, что в данном автосервисе выполняются все виды ремонтных работ в том числе и с его машиной.

Излишне превозносить контору в духе "мы делаем быстрее всех, лучше всех и дешевле всех, мамой клянусь!" не требуется.

Уникальность не ниже 96% по адвего, шингл 6. Объем статей предположительно 2-2,5к каждая. Но может быть изменён в любую сторону, главное, чтоб тексты вышли добротными.