Копирайт для автосервиса

Здравствуйте, приглашаются ответственные люди на должность рерайтера. Оплата за 1000 символов 25 рублей. Темы разные и популярные, сказал бы даже интересные. Карьерный рост также приветствуется, спустя время готов платить и 30 рублей, возможно и больше, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тексты для страниц сайта автосервиса
Ремонт немецких автомобилей
Ремонт китайских автомобилей
Ремонт японских автомобилей
Ремонт корейских автомобилей
Ремонт французских автомобилей
Ремонт американских автомобилей
Ремонт отечественных автомобилей
Речь идёт о ремонте ЛЕГКОВЫХ автомобилей. В тексте должны быть упомянуты производители (Mersedes, BMW, Audi и т.д.) и основные виды ремонта (кузовные работы, покраска, ремонт двигателя и т.д.). Лаконичное повествование, по прочтении которого гость сайта понял бы, что в данном автосервисе выполняются все виды ремонтных работ в том числе и с его машиной.
Излишне превозносить контору в духе "мы делаем быстрее всех, лучше всех и дешевле всех, мамой клянусь!" не требуется.
Уникальность не ниже 96% по адвего, шингл 6. Объем статей предположительно 2-2,5к каждая. Но может быть изменён в любую сторону, главное, чтоб тексты вышли добротными.
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