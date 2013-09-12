Копирайт для автосервиса

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны тексты для страниц сайта автосервиса

Ремонт немецких автомобилей

Ремонт китайских автомобилей

Ремонт японских автомобилей

Ремонт корейских автомобилей

Ремонт французских автомобилей

Ремонт американских автомобилей

Ремонт отечественных автомобилей

Речь идёт о ремонте ЛЕГКОВЫХ автомобилей. В тексте должны быть упомянуты производители (Mersedes, BMW, Audi и т.д.) и основные виды ремонта (кузовные работы, покраска, ремонт двигателя и т.д.). Лаконичное повествование, по прочтении которого гость сайта понял бы, что в данном автосервисе выполняются все виды ремонтных работ в том числе и с его машиной.

Излишне превозносить контору в духе "мы делаем быстрее всех, лучше всех и дешевле всех, мамой клянусь!" не требуется.

Уникальность не ниже 96% по адвего, шингл 6. Объем статей предположительно 2-2,5к каждая. Но может быть изменён в любую сторону, главное, чтоб тексты вышли добротными.

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Nata_Pyzhyk
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Тексты точно в срок в соответствии с заданием. Качеством доволен
С Сергеем было очень приятно работать. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Всем рекомендую как отличного заказчика!
  • Похожие заказы

  • Рерайтер

    $500

    Здравствуйте, приглашаются ответственные люди на должность рерайтера. Оплата за 1000 символов 25 рублей. Темы разные и популярные, сказал бы даже интересные. Карьерный рост также приветствуется, спустя время готов платить и 30 рублей, возможно и больше, ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен рерайт

    Здраствуйте! для начала тестово нужен рерайт http://www.ck-p.ru/site/about - этой страницы оплата - Сколько напишите , но если рерайт понравится (а он должен быть полный и качественный) , то будет большой заказ и пишите тогда цены ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Текст на главную - магазин отделочные материалы

    Нужен продающий, цепляющий текст на главную интернет-магазина отделочных материалов (ссылка после выбора исполнителя) Осмотреть ассортимент, включить его небольшой обзор, сделать акцент на преимущества - цены, доставка, помощь в подборе, консультирование. Максимум 3000 знаков. Цены предлагать, но не перебарщивать Оплата ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание инструкций под ipad

    Необходимо написать несколько инструкций для сервиса getitbit.net для ipad нужны следующие инструкции (со скриншотами): - как смотреть видеофайл онлайн на айпаде - как скачать файл на айпад по wi-fi (с помощью вип доступа) - как скачать файл на айпад ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Большой объем по рерайтингу и добавлению товаров на сайт. Тематика - бытовая техника. Около 300 товаров по 1000-1500 знаков. Главное требование - грамотность и надежность. Указывайте стоимость за 1 позицию (текст 1000-1500 знаков + подбор фото + ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Автор текстов .

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! в интернет магазин товаров для дома На достаточно длительный срок (точно 2-3 месяца) требуется человек для написания SEO текстов. Необходимый объем работы - стабильно 2-5 тысяч знаков в день. Сможете больше - хорошо, ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описания для 20 категорий

    Доброй ночи. Есть сайт про шапки. Надо дать описания на 300-400 символов с использованием ключевых слов на 20 категорий сайта. Без заморочек, просто и самое главное - нужно быстро (за несколько часов)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Журналист для сайта.

    Есть сайт игровой тематики http://portal-gamers.com/, нужно делать рерайты игровых новостей. Статьи должны быть где-то около 1000 символов. За 1000 символов буду платить 0,85$. Новостей много, так что есть возможность заработать деньги.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтеры

    Добрый день, всем. Требуются профессиональные копирайтеры/рерайтеры. Требования: -Грамотность - Читабельность текстов, без бреда - Перед тем, как писать предложение, следует его обдумать. - Делать работу в срок и по ТЗ - не бояться больших ТЗ, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад