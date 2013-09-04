Здравствуйте, приглашаются ответственные люди на должность рерайтера. Оплата за 1000 символов 25 рублей. Темы разные и популярные, сказал бы даже интересные. Карьерный рост также приветствуется, спустя время готов платить и 30 рублей, возможно и больше, но это нужно заслужить. Контактную информацию смотрите на моей странице. Спасибо.