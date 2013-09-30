Рерайт отзывов для каталога стоматологий г. Москвы

КопирайтингЗавершен11 заявок390 просмотров
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Для нового стоматологического портала требуется рерайт и публикация отзывов для каталога стоматологических клиник г. Москвы.

Цена – 30 рублей за 1 000 знаков без пробелов.

Большой объем работы.

Размер одного отзыва – от 150 до 700 знаков без пробелов.

Форма оплаты: WebMoney, Яндекс.Деньги

Порядок работы:

1. Поиск отзывов на сторонних ресурсах;

2. Рерайт отзывов;

3. Публикация отзывов.

10 лет назад
fat
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$30
3 дня
Очень доволен сотрудничеством. Работает быстро, продемонстрировал блестящий рерайт, исправляет ошибки незамедлительно и без лишних разговоров, адекватен к замечаниям. Надежный исполнитель, рекомендую.
Адекватный заказчик. ТЗ составлено так, чтобы было понятно любому. При возникновении трудностей подошел ответственно и помог разрешить непонятные моменты. Рекомендую к сотрудничеству!
IerI
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$50
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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