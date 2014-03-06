Написать 30 описаний к товарам

$250
КопирайтингЗавершен3 заявки121 просмотр
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Нужно написать 30 описаний к товарам для интернет-магазина. Описания должны быть очень качественными и интересными для клиентов. В каждое описание нужно красиво вставить 3-5 ключевых слова, подобранных мною. Каждое описание должно быть разделено на 3-4 абзаца. В тексте не должно быть грамматических и пунктуационных ошибок (если Вы плохо знаете русский язык, прошу не оставлять заявку)

Как оформить описание?

Все описания должны быть в отдельном TXT-файле. В самом файле должно быть в самом верху название, затем строчку пропускаем и само описание. Название TXT-файла должно выглядеть примерно так: "1. Настенные часы", то есть вначале порядковый номер, затем название.

Названия для описаний, ключевые слова и ссылки на сайт с фотографиями и посредственными описаниями к товарам находятся в прикрепленном XLSX-файле.

Количество символов с пробелами: минимум 2050 символов

Цена за одно описание: 110 рублей

Срок сдачи работы: 6 сентября 2013 года

10 лет назад
Endorfin86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Все отлично! Спасибо!
Отработали отлично! Никаких проблем! С удовольствием буду работать еще
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