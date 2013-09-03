Заглавия и описания для категорий сайта

КопирайтингЗакрыт2 заявки206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать уникальные тайтлы и дескрипшн для категорий сайта.

Создать категории на сайте - ЦМС - Presta Shop.

Всего не более 50 категорий

Указывайте цену и сроки исполнения.

10 лет назад
f375
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Тексты для миралинкс

    Помимо уникальности, к текстам предъявляется ряд требований: 1) Тексты должны быть тематически связаны с заданными для написания анкорами. 2) Если анкоров для одного текста несколько, они должны быть равномерно разнесены по всему тексту, минимум отстоять друг ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи с описанием товаров для интернет-магазина

    $50

    Необходимо сделать четыре статьи для интернет-магазина с описаниями товара. Товар – детские аудиокниги (CD) Каждая статья посвящена отдельной серии дисков. В начале статьи – пара абзацев с описанием идеи этой серии дисков и что-нибудь про развитие детей и ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт текстов описания категорий

    $50

    Нужно сделать копирайт текстов описания категорий для сайта объявлений по аренде спецтехники. Существующие тексты я дам. Тексты небольшие, 2-6 предложения. Всего категорий около 40 штук. Тексты взяты с одного рабочего сайта и необходимо их уникализировать. Проверку уникальности я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужны статьи на тему ювелирных украшений

    Ищу копирайтера для постоянной работы. На данный момент нужна серия информационных статей по ювелирной тематике. От вас: соблюдение сроков и условий ТЗ, грамотность, умение писать красивые уникальные тексты. Недопустимы любые ошибки (грамматические, пунктуационные, лексические и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подготовить список выгод от предложений услуг

    $50

    Из предложений услуг по интернет маркетингу (во вложении) . Необходимо проработать данные предложения их охарактеризовать и характеристики превратить в выгоды. На каждую услугу не менее 10 - 15 выгод. Срок — двое суток.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание обучающих статей по Windows 8

    $40

    Нужно написать 10 статей, инструкций, с пошаговыми выполнениями работ в иллюстрациях. К-во знаков для каждой из статей индивидуально. Тексты должны быть написаны четко, без ошибок, понятно для новичков, структурно. С соблюдением всех правил русского языка. Список статей для ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Повысить уникальность текста

    Прикладываю текст скаченный из сети,его нужн осделать уникальным, из всего текста выбрать 20 стр самые важные на ваш взгляд.Типа повысить антиплагиат для студентов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад