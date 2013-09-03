Заглавия и описания для категорий сайта

Помимо уникальности, к текстам предъявляется ряд требований: 1) Тексты должны быть тематически связаны с заданными для написания анкорами. 2) Если анкоров для одного текста несколько, они должны быть равномерно разнесены по всему тексту, минимум отстоять друг ...