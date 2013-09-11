Подготовить список выгод от предложений услуг

День добрый. Нужны два человека, готовые приступить к работе сегодня. Есть читабельные, нормальные исходники. Нужен глубокий рерайт. Не просто замена слов местами или синонимами. В тексты надо будет вставить по паре ключей (фраз для продвижения) ...