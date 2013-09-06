Статьи по автокредитам

$100
КопирайтингЗавершен7 заявок181 просмотр
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Нужна серия статей по автокредитованию в российских банках. Объем каждого текста 3000-3500. ТЗ - выбранному исполнителю

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$15
3 дня
Я очень довольна сотрудничеством с Григорием. Качественные тексты в срок. Рекомендую.
Всё отлично. Рекомендую
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