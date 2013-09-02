Необходимо придумать анекдот или веселую историю

Нужны описания категорий или просто тексты по теме «одежда, обувь». Даются ключевые фразы, которые нужно использовать в тексте. Нужен текст для категории с использованием указанных фраз. Оплата 1у.е за 1000 символов без пробелов. От вас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать анекдот или короткую веселую историю о «Сладком Сахаре».
Должен присутствовать тонкий юмор.
Не приветствуется шутки вызывающие отвращение.
Подробная информация о продукте здесь sladky-sahar.ru
Все участники получат образцы продукции в подарок.
1-й приз 100, 2-й приз 40, 3-й приз 10.
- Похожие заказы
- Копирайтинг31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей для медицинского сайта об аллергии. ТЗ предоставлю. Оплата 30 руб. за 1000 зн. без пробелов. Просьба обращаться фрилансерам с медицинским образованием, владеющих темой.Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть 12 статей о похудении нужно их отрерайтить без потери смысла, так как статьи находятся на продажной странице все должно быть в первую очередь для людей, а не поисков! Рерайт должен быть качественным максимально уникальным. Сроки ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо придумать анекдот или короткую веселую историю о "Сладком Сахаре". Должен присутствовать тонкий юмор. Не приветствуется шутки вызывающие отвращение. Подробная информация о продукте здесь sladky-sahar.ruКопирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Для небольшого новостного сайта требуется журналист. Основная задача - публикация присланных материалов на сайт. Как правило, это ссылка на сторонний сайт. Вам необходимо сделать рерайт текста (не для СЕО, а для уникальности в ленте Яндекс-новостей), ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
требуются статьи для сайта по рольстаням, воротам секционным, воротам сдвижным ( откатным) производства компании ДорХан объемом примерно по 1500 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $10
Минимальные знания английского как плюс. Необходимо выполнять работу каждый день которая занимает 5 минут. Детально о процессе при встрече в Skype.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется человек, который сможет качественно сделать рерайт нескольких текстов и разместить ключевые слова в некоторые из них. Стоимость 1$ за 1000 символов без пробела.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Если копирайтинг для Вас не только способ заработка, но и хобби - добро пожаловать! Тематика - медицина. Оплата - 45 рублей за тысячу знаков. Объем - стабильно высокий. Требования к тексту: 1) Тексты должны быть максимально подробными. Для этого необходимо ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуются рерайтеры английских статей на английский размер 1 статьи — 1600 симплов уникальность от 85 процентов в неделю нужно выполнять 75 штукКопирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад