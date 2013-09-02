Необходимо придумать анекдот или веселую историю

$150
КопирайтингЗакрыт29 заявок2118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100
#2$40
#3$10

Необходимо придумать анекдот или короткую веселую историю о «Сладком Сахаре».

Должен присутствовать тонкий юмор.

Не приветствуется шутки вызывающие отвращение.

Подробная информация о продукте здесь sladky-sahar.ru

Все участники получат образцы продукции в подарок.

1-й приз 100, 2-й приз 40, 3-й приз 10.

10 лет назад
alex-slados
Алексей 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Описание категорий одежды и обуви

    Нужны описания категорий или просто тексты по теме «одежда, обувь». Даются ключевые фразы, которые нужно использовать в тексте. Нужен текст для категории с использованием указанных фраз. Оплата 1у.е за 1000 символов без пробелов. От вас ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт статей для медицинского сайта об аллергии

    $50

    Требуется рерайт (из нескольких источников) статей для медицинского сайта об аллергии. ТЗ предоставлю. Оплата 30 руб. за 1000 зн. без пробелов. Просьба обращаться фрилансерам с медицинским образованием, владеющих темой.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт 12 статей по похудению.

    Есть 12 статей о похудении нужно их отрерайтить без потери смысла, так как статьи находятся на продажной странице все должно быть в первую очередь для людей, а не поисков! Рерайт должен быть качественным максимально уникальным. Сроки ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать анекдот, короткую веселую историю

    $100

    Необходимо придумать анекдот или короткую веселую историю о "Сладком Сахаре". Должен присутствовать тонкий юмор. Не приветствуется шутки вызывающие отвращение. Подробная информация о продукте здесь sladky-sahar.ru

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Журналист для новостного сайта

    Для небольшого новостного сайта требуется журналист. Основная задача - публикация присланных материалов на сайт. Как правило, это ссылка на сторонний сайт. Вам необходимо сделать рерайт текста (не для СЕО, а для уникальности в ленте Яндекс-новостей), ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи:ворота, рольставни

    $50

    требуются статьи для сайта по рольстаням, воротам секционным, воротам сдвижным ( откатным) производства компании ДорХан объемом примерно по 1500 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт текстов на новогоднюю тематику

    $50

    Требуется человек, который сможет качественно сделать рерайт нескольких текстов и разместить ключевые слова в некоторые из них. Стоимость 1$ за 1000 символов без пробела.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер

    Если копирайтинг для Вас не только способ заработка, но и хобби - добро пожаловать! Тематика - медицина. Оплата - 45 рублей за тысячу знаков. Объем - стабильно высокий. Требования к тексту: 1) Тексты должны быть максимально подробными. Для этого необходимо ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер с англ. на англ.

    $500

    Требуются рерайтеры английских статей на английский размер 1 статьи — 1600 симплов уникальность от 85 процентов в неделю нужно выполнять 75 штук

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад