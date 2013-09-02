Копирайтер/рерайтер

Если копирайтинг для Вас не только способ заработка, но и хобби - добро пожаловать!

Тематика - медицина.

Оплата - 45 рублей за тысячу знаков.

Объем - стабильно высокий.

Требования к тексту:

1) Тексты должны быть максимально подробными. Для этого необходимо собирать информацию по крупицам из нескольких источников;

2) Хорошая структуризация текста. Информация должна легко восприниматься, для поиска нужно информации не нужно напрягаться;

3) Правильная, чистая HTML разметка;

4) Внимание к деталям;

5) Грамотность;

6) Уникальность от 90% по Advego.

Плюсом будет поиск и обработка фотографий - доплачиваем в размере 15 рублей за 3 фотографии.

Если вы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству - оставляйте email и skype в комментариях.