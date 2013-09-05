Тексты. Тема - полиграфия

$500
КопирайтингЗавершен1 заявка99 просмотров
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много текстов по полиграфии, список ключевиков и темы:

http://malina.skyincom.by/dizajn-studiya/dizajn-poligrafii.html

статья на тему - дизайн полиграфии

с ключевыми словами

Дизайн + листовки, открытки, календаря, флаера, плаката, полосы

Креативный дизайн

разработка концепции каталога

отрисовка в векторе

сувенирная продукция - можно употреблять ключевые слова в разных формах, главное что бы был читаем. Не обязательно употреблять все, главное что бы было понятно чем занимается компания

сувенирная продукция, верстка маекта

и т.д.

Так же продающий текст на главную интернет магазина по продаже кресел

10 лет назад
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$300
3 дня
Алеся опять на высоте, спасибо за скорость и качества текста. Продолжаем сотрудничать.
Спасибо
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