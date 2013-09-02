Требуется написание большого количества статей, условия и подробности после рассмотрения ваших заявок. общая стоимость проекта - 4000 долларов. Тексты будут на различную тематику, рерайт и копирайт. Стоимость 1000 знаков - различная. Проект на несколько сайтов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю сотрудничество рерайтерам, которым нужна постоянная работа.
Исходники предоставляются. Тематики разные.
Также рассматриваю предложения от новичков. Возможно обучение (при наличии способностей к изложению:))
План — 7–8 тыс. зн. в день. Умение писать изложение, а не построчный синонимайзинг.
Стоимость ДО 30 руб/1000 зн, в зависимости от уровня грамотности исполнителя. Оплата регулярная, обычно не реже 2 раз в неделю.
Жду предложения с ценой.
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