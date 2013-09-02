Предлагаю сотрудничество рерайтерам, которым нужна постоянная работа.

Исходники предоставляются. Тематики разные.

Также рассматриваю предложения от новичков. Возможно обучение (при наличии способностей к изложению:))

План — 7–8 тыс. зн. в день. Умение писать изложение, а не построчный синонимайзинг.

Стоимость ДО 30 руб/1000 зн, в зависимости от уровня грамотности исполнителя. Оплата регулярная, обычно не реже 2 раз в неделю.

Жду предложения с ценой.