Описание услуг

Требуется написание большого количества статей, условия и подробности после рассмотрения ваших заявок. общая стоимость проекта - 4000 долларов. Тексты будут на различную тематику, рерайт и копирайт. Стоимость 1000 знаков - различная. Проект на несколько сайтов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать и написать уникальные тексты для описания услуг. Услуги в области ремонта и отделки квартир (например : "Выравнивание стен" ;"Монтаж натяжных потолков" и т.д. Полный список услуг еще не составлен, но часть уже готова в разделе Услуги/Монтажные работы/ Потолок вот ссылка http://pldom.ru/uslugi/montazhnyie-rabotyi/rabotyi-s-potolkom. Текст должен содержать описание услуги, ключевые слова и последовательность шагов с фотографиями ( информацию о шагах(в краткой форме) и фотографии могу предоставить, вам надо правильно записать и оформить)Количество символов на странице должно быть такое, которое необходимо для последующей seo раскрутки( на сколько мне известно от 1000 до 2500 символов).
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