Описание услуг

Необходимо придумать и написать уникальные тексты для описания услуг. Услуги в области ремонта и отделки квартир (например : "Выравнивание стен" ;"Монтаж натяжных потолков" и т.д. Полный список услуг еще не составлен, но часть уже готова в разделе Услуги/Монтажные работы/ Потолок вот ссылка http://pldom.ru/uslugi/montazhnyie-rabotyi/rabotyi-s-potolkom. Текст должен содержать описание услуги, ключевые слова и последовательность шагов с фотографиями ( информацию о шагах(в краткой форме) и фотографии могу предоставить, вам надо правильно записать и оформить)Количество символов на странице должно быть такое, которое необходимо для последующей seo раскрутки( на сколько мне известно от 1000 до 2500 символов).