Описание услуг

КопирайтингЗавершен8 заявок239 просмотров
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Необходимо придумать и написать уникальные тексты для описания услуг. Услуги в области ремонта и отделки квартир (например : "Выравнивание стен" ;"Монтаж натяжных потолков" и т.д. Полный список услуг еще не составлен, но часть уже готова в разделе Услуги/Монтажные работы/ Потолок вот ссылка http://pldom.ru/uslugi/montazhnyie-rabotyi/rabotyi-s-potolkom. Текст должен содержать описание услуги, ключевые слова и последовательность шагов с фотографиями ( информацию о шагах(в краткой форме) и фотографии могу предоставить, вам надо правильно записать и оформить)Количество символов на странице должно быть такое, которое необходимо для последующей seo раскрутки( на сколько мне известно от 1000 до 2500 символов).

10 лет назад
smandir
Андрей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Valeriy-7
58 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
С Валерием приятно работать. Тексты составляет грамотно и в срок.
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