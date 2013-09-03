Для долгосрочного сотрудничества требуется толковый рерайтер на сайт про беременность, роды и все о детях. Тексты без ключей, исходники предоставляются, сроки лояльные. Испытательный срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется стать на тему: Строительное оборудование ,объем 2500 знаков,стоимость 2 доллара за 1000 знаков.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг59 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек который сможет сделать хороший рерайт небольших текстов. Просьба указывать реальные сроки и адекватную стоимость. Требования: Доступность общения по Skype для уточнения деталей в текстах. С уважениемКопирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется 2-3 человека на простенькую работу для молодого проекта. Задача: Писать обзоры о футболе. Знание русского языка, футбольного слэнга, грамотная речь. Оплата по договорённости. Плачу так: первый месяц - 30-70 рублей за 1000 знаков. Второй месяц - 100 ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Необходим копирайтинг на различную тематику: новости, описание товаров, описание разделов сайта и т.д. Для начала необходимы примерно 50 статей, каждая по 1000-1300 знаков. Интересна цена одной статьи! Оплата веб-манями.Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужны статьи на тему авторемонта и автотюнинга своими руками. Статьи должны быть технически грамотными, понятными для широкого круга пользователей, с фотографиями процесса работы. Статьи нужны по темам: Ремонт ходовой части, замена расходников, любой мелкий ремонт и ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Для ведения блогов на частичную занятость требуются копирайтеры, рерайтеры. Оплата сдельная, 3-4 поста в неделю на одну тему. Блог 1 - windows vps hosting(eng, 2500-3500 знаков, скрин или фото); Блог 2 - тематика MS SQL ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужны будут целый ряд текстов по инженерным коммуникациям. Первая - разводка электропроводки. Стоимость 200 руб. ТЗ - исполнителю.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Привет всем. Необходимо написать несколько текстов для сайта, небольших. Ну русском и на английском.Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен быстрый рерайтер, который может делать качественный рерайт со сканов книг по генеалогии. Работы пока достаточно много, если сработаемся, то переведем процесс на постоянную основу. Тексты придется оптимизировать (то есть в каждую статью вставлять примерно 5-6 ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго дня. Нужно написать уникальные описания категорий для интернет магазина по тематике туризм, охота, рыбалка. Примерно по 2000 символов каждое описание. Можно рерайт! Ваши цены. Приоритет тем, кто может приступить немедленно. P.S. Отписываться только в комменты. ЛС не ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад