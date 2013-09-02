Нужны описания 200 товаров

Требуется написание большого количества статей, условия и подробности после рассмотрения ваших заявок. общая стоимость проекта - 4000 долларов. Тексты будут на различную тематику, рерайт и копирайт. Стоимость 1000 знаков - различная. Проект на несколько сайтов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужны описания около 200 товаров (китайская электроника). Я даю прайс с указанием наименования товаров и ссылки на сами товары в другом магазине (или просто список ссылок). В прайсе и на сайте - есть небольшое описание товаров. Нужно:
- 3...4 картинки (можно взять с этого же сайта), но - без водяных знаков, с нормальным качеством и разрешением 640х480;
- Перед описанием параметров - небольшой текстик (пара-тройка строчек "по теме");
- Само описание параметров (можно взять с того же сайта или из порайса);
- Описание переделать как-нибудь... так, чтобы оно не потеряло смысла и при этом было уникальным от 90%;
- Ну и - описание+фотки "сложить" в одноимённую папочку и отправить мне по электронке. Размещать на сайте - НЕ НУЖНО!
Оплата - WMR или деньги на телефон.
Пожалуйста, указывайте стоимость Ваших услуг (за один товар и за все 200 товаров) и сроки выполнения заказа.
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