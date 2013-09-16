Необходим рерайт статьи, качественно и быстро

Требуется написание большого количества статей, условия и подробности после рассмотрения ваших заявок. общая стоимость проекта - 4000 долларов. Тексты будут на различную тематику, рерайт и копирайт. Стоимость 1000 знаков - различная. Проект на несколько сайтов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!!
Специфика — ресурс позволяющий избавиться от причин своего стресса
Необходим рерайт имеющейся статьи в 2 разных экземплярах.
1ый вариант продающая статья, рассказывающая о всех плюсах этого сервиса, чтобы человек прочитав статью захотел воспользоваться этой услугой.
2ой вариант на понятном и легком в прочтении языке для подростковой и молодой аудитории, лиц от 16-25 лет
Написание на разовой основе.
Интересует:
- Стоимость работ
- Примеры работ
- Сроки выполнения
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации. Уникальность не имеет значения!
Если что-то не понравится после рерайта, доработка до полного и окончательного варианта который устроит!
Статья из которой делать рерайт прилагается!
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