Необходим рерайт статьи, качественно и быстро

Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!!

Специфика — ресурс позволяющий избавиться от причин своего стресса

Необходим рерайт имеющейся статьи в 2 разных экземплярах.

1ый вариант продающая статья, рассказывающая о всех плюсах этого сервиса, чтобы человек прочитав статью захотел воспользоваться этой услугой.

2ой вариант на понятном и легком в прочтении языке для подростковой и молодой аудитории, лиц от 16-25 лет

Написание на разовой основе.

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации. Уникальность не имеет значения!

Если что-то не понравится после рерайта, доработка до полного и окончательного варианта который устроит!

Статья из которой делать рерайт прилагается!