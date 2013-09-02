Рассылка рекламы на интернет маркете

Необходим грамотный копирайтер. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Оплата 30р за 1000 символов, яндекс деньги. Оплата осуществляется за пробную ...
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Минимальные знания английского как плюс. Необходимо выполнять работу каждый день которая занимает 5 минут. Детально о процессе при встрече в Skype.
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