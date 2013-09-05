Статья обзор по эксклюзивным мобильным телефонам

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10 лет назад
askonage
Артем 
38 летОАЭ
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
gradinarovaK
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$5
2 дня
Выполнение Кристиной работы в срок, стало уже доброй традицией. Совет - внимательней к мелочам.
Работой с заказчиком очень довольна. Своевременная оплата, четкое ТЗ и приятное сотрудничество.
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