SEO текст на главную страницу

Имеется сайт на главную страницу, которого надо написать текст, который будет максимально оптимизирован для яши и гугла по ВЧ ВК запросам. Список запросов в ЛС.

На шаблонные заявки не отвечаю, людей которые не знакомы с поисковой оптимизацией просьба не беспокоить. В заявке укажите примеры работ.