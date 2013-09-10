Тексты для миралинкс

> 1 статья (2000 символов) > h1 Детские чемоданы на колесиках > анкоры: купить детский чемодан, детский дорожный чемодан, детские пластиковые чемоданы - купить - в смокве > 2 статья (1500 символов) > Детские чемоданы на колесиках для мальчиков - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помимо уникальности, к текстам предъявляется ряд требований:
1) Тексты должны быть тематически связаны с заданными для написания анкорами.
2) Если анкоров для одного текста несколько, они должны быть равномерно разнесены по всему тексту, минимум отстоять друг от друга на 500-600 символов
3) Заданные для написания анкоры должны быть выделены жирным в тексте по одному разу жирным. Общая плотность анкоров - достаточно 1-2 прямых вхождений каждого из них на текст
4) Средний размер текста - 2,0-2,3к (если требования по размеру будут отличаться от исходных, это будет отображено во вкладке проекта)
По тематике:
5 текстов по дизайну интерьера
6-7 текстов по аренде строительной техники
3-4 текста по сельхоз технике
Цена за 1к - 1 вмз
З.Ы.
Торговаться не буду, есть бюджет строго под этот проект.
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