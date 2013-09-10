Тексты для миралинкс

КопирайтингЗавершен4 заявки249 просмотров
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Помимо уникальности, к текстам предъявляется ряд требований:

1) Тексты должны быть тематически связаны с заданными для написания анкорами.

2) Если анкоров для одного текста несколько, они должны быть равномерно разнесены по всему тексту, минимум отстоять друг от друга на 500-600 символов

3) Заданные для написания анкоры должны быть выделены жирным в тексте по одному разу жирным. Общая плотность анкоров - достаточно 1-2 прямых вхождений каждого из них на текст

4) Средний размер текста - 2,0-2,3к (если требования по размеру будут отличаться от исходных, это будет отображено во вкладке проекта)

По тематике:

5 текстов по дизайну интерьера

6-7 текстов по аренде строительной техники

3-4 текста по сельхоз технике

Цена за 1к - 1 вмз

З.Ы.

Торговаться не буду, есть бюджет строго под этот проект.

10 лет назад
nativetek
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sistersept
Ирина 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$15
3 дня
Четко, точно в срок, прошли модерацию в миралинкс с первого раза. Очень доволен, буду продолжать сотрудничество
Отличный заказчик! Интересные заказы, быстрая проверка и оплата! Сотрудничать с Александром - одно удовольствие!
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