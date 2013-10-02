Статья на тему Power Bank (внешний аккумулятор)

КопирайтингЗавершен6 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для интернет-магазина в раздел «Что такое Power Bank» нужна статья.

~ 1-1,5 тыс. символов.

10 лет назад
modx-services
Сергей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
NovTaya
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Все отлично, спасибо за статью.
Четкое задание, оперативное решение текущих вопросов, быстрая проверка и моментальная оплата. Приятно иметь дело с таким заказчиком!
  • Похожие заказы

  • Тексты для миралинкс

    Помимо уникальности, к текстам предъявляется ряд требований: 1) Тексты должны быть тематически связаны с заданными для написания анкорами. 2) Если анкоров для одного текста несколько, они должны быть равномерно разнесены по всему тексту, минимум отстоять друг ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи с описанием товаров для интернет-магазина

    $50

    Необходимо сделать четыре статьи для интернет-магазина с описаниями товара. Товар – детские аудиокниги (CD) Каждая статья посвящена отдельной серии дисков. В начале статьи – пара абзацев с описанием идеи этой серии дисков и что-нибудь про развитие детей и ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт текстов описания категорий

    $50

    Нужно сделать копирайт текстов описания категорий для сайта объявлений по аренде спецтехники. Существующие тексты я дам. Тексты небольшие, 2-6 предложения. Всего категорий около 40 штук. Тексты взяты с одного рабочего сайта и необходимо их уникализировать. Проверку уникальности я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужны статьи на тему ювелирных украшений

    Ищу копирайтера для постоянной работы. На данный момент нужна серия информационных статей по ювелирной тематике. От вас: соблюдение сроков и условий ТЗ, грамотность, умение писать красивые уникальные тексты. Недопустимы любые ошибки (грамматические, пунктуационные, лексические и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подготовить список выгод от предложений услуг

    $50

    Из предложений услуг по интернет маркетингу (во вложении) . Необходимо проработать данные предложения их охарактеризовать и характеристики превратить в выгоды. На каждую услугу не менее 10 - 15 выгод. Срок — двое суток.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание обучающих статей по Windows 8

    $40

    Нужно написать 10 статей, инструкций, с пошаговыми выполнениями работ в иллюстрациях. К-во знаков для каждой из статей индивидуально. Тексты должны быть написаны четко, без ошибок, понятно для новичков, структурно. С соблюдением всех правил русского языка. Список статей для ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад