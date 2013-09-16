Описания для стоматологических клиник (400 шт)

КопирайтингЗавершен7 заявок316 просмотров
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Для каталога стоматологических клиник требуется написать тексты с описанием стоматологий.

Задача составления описаний — составить микро-презентацию, перечислить максимум особенностей клиники.

1. 30 руб за 1 000 знаков без пробелов.

2. 1 описание – 300–500 знаков б/п.

3. От 10 описаний в день.

4. WebMoney

5. Строго без воды, только отличительные особенности клиники.

Примеры и подробности в прикрепленном файле.

10 лет назад
fat
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
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Zhanna_CM
Жанна 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$100
30 дней
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