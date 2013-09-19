Придумать конкурс для файлообменика

Для нового стоматологического портала требуется рерайт и публикация отзывов для каталога стоматологических клиник г. Москвы. Цена – 30 рублей за 1 000 знаков без пробелов. Большой объем работы. Размер одного отзыва – от 150 до 700 знаков без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для файлообменика необходимо произвести конкурс про розыгрыванию приза: Apple iPad mini 32Gb Wi-Fi + Cellular
Необходимо придумать и описать поведение конкурса, а так продумать примерное графическое оформление конкурса на странице сайта, чтобы о нем знали все пользователи.
приз планируется разыграть среди пользователей, которые купили вип доступ сроком 30 дней и больше
от каждого випа, который участвует в конкурсе будет отчисляться % денег в бюджет конкурса пока примерно это 20%
розыгрыш произойдет когда соберется сумма цена iPad'a (25 000)
задача конкурса:
- увеличить число покупок вип доступа
- заставить пользователя купить вип на более длительный срок (от месяца)
Сейчас продаются такие випы:
VIP-доступ на 12 месяцев за 799руб.
VIP-доступ на 6 месяцев за 599руб.
VIP-доступ на 3 месяца за 449руб.
VIP-доступ на 1 месяц за 199руб.
VIP-доступ на 2 недели за 1149руб.
VIP-доступ на 1 неделю за 99руб.
VIP-доступ на 3 дня за 49руб.
Проблема которую вижу сейчас: не понятно зачем покупать более дорогой вип (на 3-6 месяцев) когда можно купить много по одному месяцу
страницы файлообменика где будет происходить конкурс
http://getitbit.net/download/888533.3e9d16903b5913e853271951d7bba24a/Molodozheny.2003.480p.mp4.html
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