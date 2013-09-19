Придумать конкурс для файлообменика

# 1 — $ 100 # 2 — $ 25

Для файлообменика необходимо произвести конкурс про розыгрыванию приза: Apple iPad mini 32Gb Wi-Fi + Cellular

Необходимо придумать и описать поведение конкурса, а так продумать примерное графическое оформление конкурса на странице сайта, чтобы о нем знали все пользователи.

приз планируется разыграть среди пользователей, которые купили вип доступ сроком 30 дней и больше

от каждого випа, который участвует в конкурсе будет отчисляться % денег в бюджет конкурса пока примерно это 20%

розыгрыш произойдет когда соберется сумма цена iPad'a (25 000)

задача конкурса:

- увеличить число покупок вип доступа

- заставить пользователя купить вип на более длительный срок (от месяца)

Сейчас продаются такие випы:

VIP-доступ на 12 месяцев за 799руб.

VIP-доступ на 6 месяцев за 599руб.

VIP-доступ на 3 месяца за 449руб.

VIP-доступ на 1 месяц за 199руб.

VIP-доступ на 2 недели за 1149руб.

VIP-доступ на 1 неделю за 99руб.

VIP-доступ на 3 дня за 49руб.

Проблема которую вижу сейчас: не понятно зачем покупать более дорогой вип (на 3-6 месяцев) когда можно купить много по одному месяцу

страницы файлообменика где будет происходить конкурс

http://getitbit.net/vip/

http://getitbit.net/download/888533.3e9d16903b5913e853271951d7bba24a/Molodozheny.2003.480p.mp4.html