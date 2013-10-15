Здраствуйте! для начала тестово нужен рерайт http://www.ck-p.ru/site/about - этой страницы оплата - Сколько напишите , но если рерайт понравится (а он должен быть полный и качественный) , то будет большой заказ и пишите тогда цены за рерайт.