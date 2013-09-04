Описания для 20 категорий

КопирайтингЗавершен5 заявок222 просмотра
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Доброй ночи. Есть сайт про шапки. Надо дать описания на 300-400 символов с использованием ключевых слов на 20 категорий сайта.

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10 лет назад
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Zhanna_CM
Жанна 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Жанна - отличный исполнитель! Написала грамотно и красиво. Очень выручила меня в непростой ситуации, за что ей отдельное спасибо :)
Очень эффективное сотрудничество! Постоянно на связи, совместные корректировки, своевременная оплата (даже с бонусами). Несмотря на очень сжатые сроки - никакого давления со стороны Дмитрия не было. Скорее, наоборот, лояльность и поддержка. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим фрилансерам!
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