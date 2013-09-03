Автор текстов .

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! в интернет магазин товаров для дома

На достаточно длительный срок (точно 2-3 месяца) требуется человек для написания SEO текстов. Необходимый объем работы - стабильно 2-5 тысяч знаков в день. Сможете больше - хорошо, но только без потери качества текста как в плане оптимизации его под запросы, так и в плане читабельности. Тексты будут писаться именно для людей.

В бюджетах ограничены, поэтому надеемся на адекватные расценки. Возьмем 1,2 или сразу 3-х исполнителей.

Пожалуйста, укажите объем работы, который Вы готовы выполнять в течение дня, а также - Ваши расценки.

Будет очень хорошо, если можно посмотреть примеры выполненных Вами работ. С тестовым заданием возиться не хочется, но понимать то, какого качества тексты Вы пишете, - важно.