Автор текстов .

Для нового стоматологического портала требуется рерайт и публикация отзывов для каталога стоматологических клиник г. Москвы. Цена – 30 рублей за 1 000 знаков без пробелов. Большой объем работы. Размер одного отзыва – от 150 до 700 знаков без ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! в интернет магазин товаров для дома
На достаточно длительный срок (точно 2-3 месяца) требуется человек для написания SEO текстов. Необходимый объем работы - стабильно 2-5 тысяч знаков в день. Сможете больше - хорошо, но только без потери качества текста как в плане оптимизации его под запросы, так и в плане читабельности. Тексты будут писаться именно для людей.
В бюджетах ограничены, поэтому надеемся на адекватные расценки. Возьмем 1,2 или сразу 3-х исполнителей.
Пожалуйста, укажите объем работы, который Вы готовы выполнять в течение дня, а также - Ваши расценки.
Будет очень хорошо, если можно посмотреть примеры выполненных Вами работ. С тестовым заданием возиться не хочется, но понимать то, какого качества тексты Вы пишете, - важно.
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