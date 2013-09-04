Нужны тексты для страниц сайта автосервиса Ремонт немецких автомобилей Ремонт китайских автомобилей Ремонт японских автомобилей Ремонт корейских автомобилей Ремонт французских автомобилей Ремонт американских автомобилей Ремонт отечественных автомобилей Речь идёт о ремонте ЛЕГКОВЫХ автомобилей. В тексте должны быть упомянуты производители (Mersedes, BMW, Audi и ...
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Нужно оригинальное в единственном экземпляре поздравление на свадьбу друга.Я буду свидетелем :)
Чтобы трогательно и все была очарованы.
Примерно до 1500 знаков.
Срок-быстро.Пишите стоимость за сколько сделаете.
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