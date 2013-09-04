kitten2235

Ольга Фурсова kitten2235

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$87
10 баллов
10 лет назад
Поздравления для Поздравь.ру
Была рада вновь сотрудничать с Ольгой!
Спасибо Ольге за интересный заказ! Сотрудничать с Ольгой - одно удовольствие.
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$62
10 баллов
10 лет назад
Поздравления в стихах и прозе
Была рада очередному сотрудничеству!
Спасибо за интересные задачи, моментальную оплату и за массу положительных эмоций от ваших проектов! Вновь очень рада была сотрудничать с вами!!!
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$58
10 баллов
10 лет назад
Поздравления в стихах и прозе
Спасибо Ольге за сотрудничество!
И вновь спасибо за возможность работать над вашим проектом! :) Всегда несказанно рада сотрудничеству! :)
Ответный отзыв
seriuslait
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Статья про вязание туник
Хороший исполнитель, все быстро и качественно на 10 баллов
Замечательный заказчик! Спасибо за интересную тему и четкое ТЗ. Оплата моментальная. Рекомендую как ответственного заказчика и просто приятного в общении человека!
Ответный отзыв
Le-Shifr
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Поздравление на свадьбу
Быстро,качественно,недорого! Буду обращаться еще.
Спасибо за интересный заказ! Было очень приятно поработать! Рекомендую как ответственного, понятного и приятного в общении человека. Оплата и проверка моментальная! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем :) Спасибо за бонус! :)
Ответный отзыв
Копирайтинг
18 отзывов
от $2
от 1 дня
#191
Стихи, Песни и Проза
15 отзывов
от $1
от 1 дня
#9