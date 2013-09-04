Ольга Фурсова kitten2235kitten2235
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Отзывы заказчиков
$87
10 баллов
10 лет назад
Была рада вновь сотрудничать с Ольгой!
Ответный отзыв
Спасибо Ольге за интересный заказ! Сотрудничать с Ольгой - одно удовольствие.
$62
10 баллов
10 лет назад
Была рада очередному сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо за интересные задачи, моментальную оплату и за массу положительных эмоций от ваших проектов! Вновь очень рада была сотрудничать с вами!!!
$58
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Ольге за сотрудничество!
Ответный отзыв
И вновь спасибо за возможность работать над вашим проектом! :) Всегда несказанно рада сотрудничеству! :)
$5
10 баллов
10 лет назад
Хороший исполнитель, все быстро и качественно на 10 баллов
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Спасибо за интересную тему и четкое ТЗ. Оплата моментальная. Рекомендую как ответственного заказчика и просто приятного в общении человека!
$3
10 баллов
10 лет назад
Быстро,качественно,недорого! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ! Было очень приятно поработать! Рекомендую как ответственного, понятного и приятного в общении человека. Оплата и проверка моментальная! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем :) Спасибо за бонус! :)
Копирайтинг
18 отзывов
от $2
от 1 дня
#191
Стихи, Песни и Проза
15 отзывов
от $1
от 1 дня
#9