Поздравления для Поздравь.ру

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен24 заявки944 просмотра
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Добрый день.

Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к разным праздникам. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 4, 5, 6 шт - надо по этому пункту 4, 5 или 6 стихов соответственно. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать!

Итого от Вас жду 50 поздравлений в стихах.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.

Оплата по СБС. Из файла не убирайте названия тем и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

12 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$90
7 дней
Ольга, спасибо за работу!
Спасибо за проект. Как всегда - все отлично!
as_ta
62 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
ave_liviana
Ксения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$25
5 дней
kitten2235
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$87
12 дней
Была рада вновь сотрудничать с Ольгой!
Спасибо Ольге за интересный заказ! Сотрудничать с Ольгой - одно удовольствие.
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$100
5 дней
Была рада вновь сотрудничать с Натальей!
Рада рекомендовать Ольгу как образчик порядочного заказчика и пример высокого профессионализма в работе.
cherrylimemade
Мария 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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$80
1 день
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Smeshka
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$70
5 дней
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reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$100
25 дней
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Ольга, спасибо! Задание, общение, оплата - всё просто замечательно! Как, впрочем, и всегда. Sincerely glad to work for you!