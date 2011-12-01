Поздравления для Поздравь.ру

Добрый день.

Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к разным праздникам. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 4, 5, 6 шт - надо по этому пункту 4, 5 или 6 стихов соответственно. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать!

Итого от Вас жду 50 поздравлений в стихах.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.

Оплата по СБС. Из файла не убирайте названия тем и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.