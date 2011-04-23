Создание стихов на бизнес тему

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт18 заявок476 просмотров
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Нужны систематически стихи на бизнес темы: фондовый рынок, продажа акций, компаний. Тексты для ознакомления с темой мы дадим. Важна ирония, и юмор наподобе как проект "Гражданин поэт"

12 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
23 дня назад