Приватный проект для Ершова Оксана (Yenn)

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен1 заявка198 просмотров
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13 лет назад
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Yenn
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$2
1 день
Оксана написала привлекательный текст. Сразу чувствуется рука прозаика, вооруженная умением копирайтера говорить о преимуществах сайта.
Отличный заказчик. Все условия работы соблюдены
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