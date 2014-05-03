Поздравления в стихах и прозе

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен19 заявок815 просмотров
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Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 29 стихотворений и 7 поздравления в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер и, по желанию, сумму в рублях). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

10 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
engine21
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
18 отзывов
10 лет назад
$50
4 дня
Была рада очередному сотрудничеству!
Все идеально, как всегда! Благодарю!
kitten2235
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$62
6 дней
Была рада очередному сотрудничеству!
Спасибо за интересные задачи, моментальную оплату и за массу положительных эмоций от ваших проектов! Вновь очень рада была сотрудничать с вами!!!
Mahou
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$65
5 дней
Была рада сотрудничеству с Евгенией!
Ольга приятный и ответственный заказчик. Стихи - очень интересное и творческое задание, которое, к сожалению, встречается так редко. Все оплачено быстро и в полном объеме. Всем рекомендую!
olga-oz
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$20
12 дней
Была рада нашему сотрудничеству! Стихи и проза понравились!
Спасибо большое за все! За сотрудничество и удовольствие от такого заказа.
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$65
10 дней
Была рада очередному сотрудничеству!
Приятные партнерские взаимоотношения, проверенные временем! Ольга, спасибо вам за интересный проект!
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
10 лет назад
$65
4 дня
Была рада очередному сотрудничеству!
Огромное спасибо за интересный проект: позитивная атмосфера и точное ТЗ. Удачи Вам в делах, Ольга!
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 дней назад
10 лет назад
$65
5 дней
Была рада очередному сотрудничеству!
Спасибо за приятное сотрудничество!
startmaster333
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$39
5 дней
Была очень рада сотрудничеству с Ольгой! Стихи и проза понравились!
Очень довольна сотрудничеством с Ольгой! Чёткая постановка задания, своевременная оплата и профессионализм. Спасибо за интересный проект!
tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$68
6 дней
Была рада очередному сотрудничеству!
Нравится работать с позитивными людьми! Спасибо!
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