Поздравления в стихах и прозе

Требуются грамотные, ответственные авторы для написания поздравительных стихотворений и поздравлений в прозе. ============================== УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Размер стихотворений: 3 блока по 4 строчки (не в стиле Маяковского, у которого 1 слово - 1 строчка!). Стоимость одного стихотворения: 1$. Размер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).
Итого от Вас жду 29 стихотворений и 7 поздравления в прозе.
Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!
Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер и, по желанию, сумму в рублях). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.
Ищу несколько авторов.
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