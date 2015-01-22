Пишу с удовольствием!
• Рерайт, копирайт с СЕО, стихи на русском и украинском языках.
• Новостные, информационные, аналитические, креативные, рекламные, обзорные, технические тексты.
• Подбор изображений к текстовому материалу.
• Размещение статей на сайте.
Со мной удобно: понимаю, ЧТО именно, ДЛЯ ЧЕГО и КАК нужно написать.
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Портфолио
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- Правильная перелинковка сайта200 просмотров
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
8 лет назад
Евгения отлично справилась с заданием. Текст читаем и лёгок, ключи вплетены грамотно. Буду обращаться!
Ответный отзыв
Приятный в общении и порядочный заказчик. ТЗ поставлено однозначно. Оплачено вовремя. Всем рекомендую!
$15
10 баллов
8 лет назад
Был написал хороший и качественный текст! Давно не встречал такого понимающего исполнителя, который пишет с толком, чувством, расстановкой :) буду сотрудничать ещё
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Четко поставленное ТЗ. Своевременная оплата. Как бонус - приятное общение. Рекомендую и с удовольствием буду работать с Даниэлем снова!
$32
10 баллов
9 лет назад
Евгения очень ответственный и профессиональный автор. Очень точно поняла задачу, быстро разобралась в незнакомой системе управления сайтом. Сотрудничество планирую продолжать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Евгения хороший заказчик, легкий и приятный в общении человек. ТЗ и инструкции по размещению понятные и исчерпывающие, оплата своевременная. Обсуждение проекта заняло буквально несколько минут. Буду рада продолжить сотрудничество. Рекомендую!
$9
10 баллов
9 лет назад
Евгения очень выручила, оказав помощь в этом проекте. Я давно не встречала такого соотношения качества и скорости исполнения. Очень довольна, рекомендую как ответственного и профессионального копирайтера.
Ответный отзыв
Екатерина очень хороший заказчик и приятный в общении человек. Задание поставлено четко и понятно, оплата своевременная. От совместной работы остались самые приятные впечатления. Мои рекомендации :)
$50
10 баллов
9 лет назад
Женя - отличный копирайтер. Пишет грамотно и интересно, мыслит гибко, умеет отбирать качественный контент и интересно преподносить его. Приятный в общении человек и отличный профессионал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Катя - прекрасный заказчик и приятный в общении человек. Задачи ставит четко, всегда на связи, платит вовремя и в полном объеме. Очень понравилось работать над общим проектом. Рекомендую!
Копирайтинг
7 отзывов
$4/час
от $3от 1 дня
#311
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
$4/час
от $3от 1 дня
#31