Пишу с удовольствием!

• Рерайт, копирайт с СЕО, стихи на русском и украинском языках.

• Новостные, информационные, аналитические, креативные, рекламные, обзорные, технические тексты.

• Подбор изображений к текстовому материалу.

• Размещение статей на сайте.

Со мной удобно: понимаю, ЧТО именно, ДЛЯ ЧЕГО и КАК нужно написать.

Вам нужны тексты? Стучитесь: [email protected]