Mahou

Евгения Mahou

 
41 годУкраина/Северодонецк
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Пишу с удовольствием!

• Рерайт, копирайт с СЕО, стихи на русском и украинском языках.

• Новостные, информационные, аналитические, креативные, рекламные, обзорные, технические тексты.

• Подбор изображений к текстовому материалу.

• Размещение статей на сайте. 

Со мной удобно: понимаю, ЧТО именно, ДЛЯ ЧЕГО и КАК нужно написать. 

Вам нужны тексты? Стучитесь: [email protected]

Статьи для сайта
Отзывы заказчиков
dars022
Антон 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Бодрая статья про готовые аквариумы
Евгения отлично справилась с заданием. Текст читаем и лёгок, ключи вплетены грамотно. Буду обращаться!
Приятный в общении и порядочный заказчик. ТЗ поставлено однозначно. Оплачено вовремя. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Danilmos
Даниэль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Написать 5 текстов по 1000-1500 знаков
Был написал хороший и качественный текст! Давно не встречал такого понимающего исполнителя, который пишет с толком, чувством, расстановкой :) буду сотрудничать ещё
Очень приятный заказчик. Четко поставленное ТЗ. Своевременная оплата. Как бонус - приятное общение. Рекомендую и с удовольствием буду работать с Даниэлем снова!
Ответный отзыв
liliya117
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$32
10 баллов
9 лет назад
Автор текстов для сайта по фотографии (обучение)
Евгения очень ответственный и профессиональный автор. Очень точно поняла задачу, быстро разобралась в незнакомой системе управления сайтом. Сотрудничество планирую продолжать. Рекомендую!
Евгения хороший заказчик, легкий и приятный в общении человек. ТЗ и инструкции по размещению понятные и исчерпывающие, оплата своевременная. Обсуждение проекта заняло буквально несколько минут. Буду рада продолжить сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Тексты
Евгения очень выручила, оказав помощь в этом проекте. Я давно не встречала такого соотношения качества и скорости исполнения. Очень довольна, рекомендую как ответственного и профессионального копирайтера.
Екатерина очень хороший заказчик и приятный в общении человек. Задание поставлено четко и понятно, оплата своевременная. От совместной работы остались самые приятные впечатления. Мои рекомендации :)
Ответный отзыв
ellyked
35 летТурция
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Автор контента для группы ВК
Женя - отличный копирайтер. Пишет грамотно и интересно, мыслит гибко, умеет отбирать качественный контент и интересно преподносить его. Приятный в общении человек и отличный профессионал. Рекомендую!
Катя - прекрасный заказчик и приятный в общении человек. Задачи ставит четко, всегда на связи, платит вовремя и в полном объеме. Очень понравилось работать над общим проектом. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
7 отзывов
$4/час
от $3от 1 дня
#311
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
$4/час
от $3от 1 дня
#31