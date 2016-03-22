Бодрая статья про готовые аквариумы

Здравствуйте!

Для сайта, продающего аквариумы необходима статья под общим названием "готовые аквариумы". Цель статьи - вывести страницу с данной статьёй на хорошие места в выдаче.

В тексте необходимо описать все преимущества готовых аквариумов перед теми, которые можно сделать на заказ. Первое - это конечно время. Готовый аквариум клиент может получить в этот же или на следующий день после заказа.

Второе - качество. Наши аквариумы производятся в Европе - Германия, Италия, Португалия. Третье - цена. Несмотря на курсы евро, купить качественный нерусский аквариум до сих пор возможно за небольшие деньги. Зачастую, аквариум, произведённый в России, обходится даже дороже. В общем, всё в этом духе. Надо дать понять клиенту, что здесь и сейчас можно купить хороший качественный готовый европейский аквариум.

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