Описания к видеороликам

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Закрыт12 заявок235 просмотров

Требуются исполнители для составления коротких (до 500 знаков с пробелами) описаний к видеороликам. 

Оплата 10-16руб за 1 описание.

9 лет назад
Qwazxy
Иван 
51 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров