Требуется написать 20 шт. описаний определенных магазинов и компаний в течение недели, с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 1200 знаков без пробелов + 3 фото. Список компаний будет предоставлен. Оставляйте номера скайпа ...
Рерайт 5000 знаков тематика "Отлов бездомных животных"
Необходимо сделать качественный рерайт описаний услуг.
Название компании не меняем.
Заголовки не используем
Желательно тексты разбить на логические абзацы, чтобы было по несколько абзацев в каждой услуге.
Оплата 300 руб. только яндекс деньги
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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