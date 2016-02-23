Рерайт 5000 знаков тематика "Отлов бездомных животных"

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок153 просмотра

Необходимо сделать качественный рерайт описаний услуг. 

Название компании не меняем.

Заголовки не используем

Желательно тексты разбить на логические абзацы, чтобы было по несколько абзацев в каждой услуге.

Оплата 300 руб. только яндекс деньги

9 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Качественная работа в установленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответственный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

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