Нужен рерайт текстов на сайте.

Необходимо сделать рерайт текстов на сайте.

Тематика мебель. Тексты должны стать уникальными, но SEO запросы сохранить.

Объем пока оценить сложно, может 20-30к, может больше.

От вас требуется кликать по страницам каталога(не карточки товара, а разводящие) и переписывать встречающиеся seo тексты, добавлять в word.

Для начала конечно первые тексты проверим сразу, потом уже самостоятельно доходите сайт до конца.

Интересует цена за 1000 знаков.