Написать уникальный продающий текст по дымоходам из нержавеющей стали около 4000 символов
Вредные ответы
Да, мы публикуем положительные отзывы на заказ! Но ктосделает это лучше нас?!
А на заказные положительные отзывы тоже нужно отвечать - благодарить "авторов" за рвение.
1. Формальный подход не приветствуется. Вообще.
2. Если внимательность не твой конек, проект не для тебя.
3. Не умеешь писать по-русски? См. п.2.
4. Объём работ - 200 ответов.
Цена за 1 ответ - фиксированно 30 руб.
Размер ответа: от 3 предложений текста, от 100 збп.
Авторы шаблонных и одноразмерных ответов отправляются в черный список. Надоели.
5. Примеры:
- как отвечают на положительные отзывы владельцы клиник:
http://topdent.ru/clinics/stomatologiya-dento-lyuks-na-amurskoy.html#reviewshttp://topdent.ru/clinics/denta-korneychuka.
html#reviews
- как отвечают на положительные отзывы профессиональные авторы:
http://topdent.ru/clinics/roott-na-dmitrovskoy.html#reviews
6. Как писать, приведу пример:
Михеева НатальяМне поставили 3 люминира и с тех пор прошел год. За это время я успела так сказать протестировать их и сделать вывод о качестве работы. Не трясусь я над ними и смело употребляю кофе и вино и даже бывает курю, но цвет их не потерялся. Не ну правда смайл остался безупречным , несмотря ни на что. Ремонтировалась у ПаронянМ.М., как то доверяю ей и до люминиров только у нее лечусь.
Сразу оговорюсь, что об этой клинике я ничего не знаю. У меня нет никаких специальных знаний в стоматологии.
1) Найду сайт клиники и уточню как зовут полностью врача, о котором идет речь. Паронян Марина Микитовна.
2) Пациентка оставила фамилию. Представлю, что я администратор клиники, которая по фамилии раскопала в старых журналах с записями на прием эту пациентку, и додумаю ей отчество. Доброй ночи, дорогая Наталья Васильевна! От лица Марины Микитовны и всей нашей клиники благодарим Вас за теплые слова! Тем не менее просим Вас соблюдать рекомендации врача по уходу за люминирами и не относиться к своему здоровью и красоте халатно. Вспомните по каким причинам Вы обратились в нашу клинику и почему пришлось прибегнуть к столь дорогостоящему лечению. Будьте здоровы, Наталья, всех Вам благ. Ждем на плановый осмотр и чистку в феврале!
7. Главная задача ответа — читатель должен увидеть подтверждение тому, что автор отзыва БЫЛ в клинике, что отзыв не заказной.
Косвенная задача — продемонстрировать неравнодушное отношение администрации клиники к отзывам.
8. Если твои цены выше, докажи, что ты спец или ищи другой проект, писать мне не нужно.
9. Если ты ничего не понял, давай до свидания!
Заявки фрилансеров
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