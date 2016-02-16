Вредные ответы

Да, мы публикуем положительные отзывы на заказ! Но ктосделает это лучше нас?!

А на заказные положительные отзывы тоже нужно отвечать - благодарить "авторов" за рвение.

1. Формальный подход не приветствуется. Вообще.

2. Если внимательность не твой конек, проект не для тебя.

3. Не умеешь писать по-русски? См. п.2.

4. Объём работ - 200 ответов.

Цена за 1 ответ - фиксированно 30 руб.

Размер ответа: от 3 предложений текста, от 100 збп.

Авторы шаблонных и одноразмерных ответов отправляются в черный список. Надоели.

5. Примеры:

- как отвечают на положительные отзывы владельцы клиник:

http://topdent.ru/clinics/stomatologiya-dento-lyuks-na-amurskoy.html#reviewshttp://topdent.ru/clinics/denta-korneychuka.

html#reviews

- как отвечают на положительные отзывы профессиональные авторы:

http://topdent.ru/clinics/roott-na-dmitrovskoy.html#reviews

6. Как писать, приведу пример:

Михеева НатальяМне поставили 3 люминира и с тех пор прошел год. За это время я успела так сказать протестировать их и сделать вывод о качестве работы. Не трясусь я над ними и смело употребляю кофе и вино и даже бывает курю, но цвет их не потерялся. Не ну правда смайл остался безупречным , несмотря ни на что. Ремонтировалась у ПаронянМ.М., как то доверяю ей и до люминиров только у нее лечусь.

Сразу оговорюсь, что об этой клинике я ничего не знаю. У меня нет никаких специальных знаний в стоматологии.

1) Найду сайт клиники и уточню как зовут полностью врача, о котором идет речь. Паронян Марина Микитовна.

2) Пациентка оставила фамилию. Представлю, что я администратор клиники, которая по фамилии раскопала в старых журналах с записями на прием эту пациентку, и додумаю ей отчество. Доброй ночи, дорогая Наталья Васильевна! От лица Марины Микитовны и всей нашей клиники благодарим Вас за теплые слова! Тем не менее просим Вас соблюдать рекомендации врача по уходу за люминирами и не относиться к своему здоровью и красоте халатно. Вспомните по каким причинам Вы обратились в нашу клинику и почему пришлось прибегнуть к столь дорогостоящему лечению. Будьте здоровы, Наталья, всех Вам благ. Ждем на плановый осмотр и чистку в феврале!

7. Главная задача ответа — читатель должен увидеть подтверждение тому, что автор отзыва БЫЛ в клинике, что отзыв не заказной.

Косвенная задача — продемонстрировать неравнодушное отношение администрации клиники к отзывам.

8. Если твои цены выше, докажи, что ты спец или ищи другой проект, писать мне не нужно.

9. Если ты ничего не понял, давай до свидания!