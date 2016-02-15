Создание обзоров для шин (автотематика)

Нам необходимы описания Шин, обзоры шин, изредко дисков, и др.доп.комлектующих авто тематики. Готовы ли вы выполнить професионально данную работу? В данный момент времени необходимо сделать описания к 90 авто-шинам. Разбираетесь ли Вы в терминологии? Простой рерайт не подойдет, нужно подходить со знанием

особенностей шин, их отличительных характеристик, сезонности, протекторов?

Прикладываю файл с примерами работ, если вы готовы писать качеством не хуже представленного, то могу дать для вас тестовое задание. Пишите немного о себе, примеры работ.

Шины которым нужны описания -

Шина Nokian Hakka Blue SUVШина SAILUN ICE BLAZER WST2Шина SUNNY SN3860Шина Matador MP 44Шина Headway HH201Шина Pirelli Scorpion Verde All-Season

И так далее по списку.

Жду ваших предложений. Пишите сколько сможете написать в сутки в неделю. По оплате 50 рублей 1000 зн.без пробелов, 1 шина примерно 1.8-2 тыс.зн. Возможно небольшое повышение ставки при очень качественной работе.