Написать уникальный продающий текст по дымоходам из нержавеющей стали около 4000 символов
Создание обзоров для шин (автотематика)
Нам необходимы описания Шин, обзоры шин, изредко дисков, и др.доп.комлектующих авто тематики. Готовы ли вы выполнить професионально данную работу? В данный момент времени необходимо сделать описания к 90 авто-шинам. Разбираетесь ли Вы в терминологии? Простой рерайт не подойдет, нужно подходить со знанием
особенностей шин, их отличительных характеристик, сезонности, протекторов?
Прикладываю файл с примерами работ, если вы готовы писать качеством не хуже представленного, то могу дать для вас тестовое задание. Пишите немного о себе, примеры работ.
Шины которым нужны описания -
Шина Nokian Hakka Blue SUVШина SAILUN ICE BLAZER WST2Шина SUNNY SN3860Шина Matador MP 44Шина Headway HH201Шина Pirelli Scorpion Verde All-Season
И так далее по списку.
Жду ваших предложений. Пишите сколько сможете написать в сутки в неделю. По оплате 50 рублей 1000 зн.без пробелов, 1 шина примерно 1.8-2 тыс.зн. Возможно небольшое повышение ставки при очень качественной работе.
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