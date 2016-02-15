Текст для карточек товаров

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Закрыт10 заявок262 просмотра

Составление текста для карточек товаров: 

1. Китайская косметика торговых марок "Секреты Лан", TAY YAN 

2. Турмалиновая продукция

3. Китайские пластыри

Обязательно знание постулатов и основ Традиционной Китайской Медицины.

9 лет назад
SerShu
Сергей 
59 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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