Требуется копирайт. 1. Международные перевозки - 100 статей. 2. Секс шоп - 200 статей. Уникальность - 100% (по text ру) Уникальность между собой - 100% Употребление в статье ...
Копирайт. Написание SEO-текстов для интернет-магазина
Требуется исполнитель для подготовки качественных клиентоориентированных SEO-текстов для интернет-магазина.
Специализация интернет-магазина – домашняя медтехника, ортопедические товары, товары для
красоты и здорового образа жизни.
Текст должен восприниматься легко и логично, должен содержать полезную
информацию для клиента, характеристиках и преимуществах товарной группы. А также отвечать всем требованиям, прописанным в техническом задании. Объем работы - до 50 текстов в месяц.
Оплата на карту Приват Банка. Стоимость 35-40 грн. за 1000 збп. Тестовое задание оплачивается.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Требуется тематическая статья с ключевыми словами на тему бизнеса, франчайзинга. Кол-во знаков от 2 до 5 тыс. Нужен поисковый популярный запрос, пока не определился с темой. В принципе подойдёт любая тема, кроме ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно написать несколько статей на праздничную тематику с заданными ключевыми словами. Уникальность не ниже 97% по адвего (глубокая проверка). Объем: 1700-2000 знаков на статью. Оплата за каждую статью отдельно: 70 WMR за тысячу ...Завершен8 лет назад
Написать 1 статью + поправить 2 предложения .. ТЗ читайтеЗавершен9 лет назад
Необходимо написать немного текста для интернет провайдера, который по своей сути, будет понятен и прост, но при этом оставит впечатления, что клиен работает с профессионалами. 1)Нужно описать кратко, ёмко с максимальной информативностью три тарифа ...Завершен9 лет назад
Требуется Рерайтер/ копирайтер для написания СЕО текста с уникальностью 95 и более. Текст должен подходить как для СЕО оптимизации сайта так и для чтения посетителями . бюджет до 50р за 1000 знаковКопирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер с большим опытом работы, для написания текстов для Landing Page. Нужно писать грамотные продающие тексты. Оплата 100 руб за 1000 символовКопирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать тексты-описания для объявлений по аренде недвижимости. Ориентироваться следует на фотографии, которые я предоставлю, и на шаблоны (примеры объявлений)Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно писать тексты для ИМ спортивного инвентаря, специализация бокс и единоборства. НА данный момент тексты есть, но они не уникальные (с другого нашего ИМ), это нужно исправить и добавить объем. пациент: boyko-sportточкаru ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать текст на тему строительства во Флориде, объем 3000 знаков. Тех.задание при личной переписке.Завершен9 лет назад