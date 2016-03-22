Копирайт

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Завершен7 заявок336 просмотров

Требуется копирайт.

1. Международные перевозки - 100 статей.

2. Секс шоп - 200 статей.

Уникальность - 100% (по text ру)

Уникальность между собой - 100%

Употребление в статье ключевых слов - да.

Отсутствие любых ошибок.

Тексты для людей (и поисковиков, конечно)

Оплата: 1000 символов - 50 рублей. (wmr)

1 статья от 2000 до 3500 символов.

Если устраивают условия - пишите кол-во которое вы можете взять, с кину техническое задание на написание статей.

Просьба подавать заявку только если вы можете приступить сегодня и только если устраивают описанные выше условия. 

Подаете заявку и пишите мне в скайп после этого. 

Написание статей
9 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена.
Отличный заказчик! Рекомендую!
SIhor
Игорь 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена.
Все отлично!
StaS222
47 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена.
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Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
SIhor
Игорь 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
StaS222
47 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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