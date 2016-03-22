Требуется копирайт.

1. Международные перевозки - 100 статей.

2. Секс шоп - 200 статей.

Уникальность - 100% (по text ру)

Уникальность между собой - 100%

Употребление в статье ключевых слов - да.

Отсутствие любых ошибок.

Тексты для людей (и поисковиков, конечно)

Оплата: 1000 символов - 50 рублей. (wmr)

1 статья от 2000 до 3500 символов.

Если устраивают условия - пишите кол-во которое вы можете взять, с кину техническое задание на написание статей.

Просьба подавать заявку только если вы можете приступить сегодня и только если устраивают описанные выше условия.

Подаете заявку и пишите мне в скайп после этого.