Написать пять уникальных отзывов о тематике дизайн проект интерьера

Написать пять уникальных отзывов о работе дизайнера интерьера.. в стиле как нам все понравилось и т.п., на уникальность будет проверяться. Каждый отзыв не менее 100 символов.

В отзывах, нужно показать проблемы, которые решает дизайнер.

Пожалуйста, оставляйте, сроки и стоимость в заявках)