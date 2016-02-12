Требуется придумать кричащее, креативное название нескольким пабликам в соцсетях - Авто - Юмор и еще несколько
Нужны копирайтеры удаленно на долгий срок
Здравствуйте! Нужны копирайтеры и рерайтеры для выполнения проекта по теме туризм. Объем - около 30 статей (рассчитан на 3-4 недели). Оплата - 30 руб./1000 или 9 грн./1000. Оплата на Приват24 или Вебмани. В заявках указывайте, пожалуйста скайп, опыт работы и ссылку на работы. Спасибо! Жду Ваших предложений!;)
Заявки фрилансеров
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