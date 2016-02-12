Нужны копирайтеры удаленно на долгий срок

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок411 просмотров

Здравствуйте! Нужны копирайтеры и рерайтеры для выполнения проекта по теме туризм. Объем - около 30 статей (рассчитан на 3-4 недели). Оплата - 30 руб./1000 или 9 грн./1000. Оплата на Приват24 или Вебмани. В заявках указывайте, пожалуйста скайп, опыт работы и ссылку на работы. Спасибо! Жду Ваших предложений!;)

9 лет назад
Alenka3133
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров