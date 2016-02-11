Добрый день, готов заказать большой объем статей (для начала 100 - 150 штук) о животноводстве и смежных ему сферах. Нужен копирайтер за адекватную цену и хорошо разбирающийся в "теме". Опишите свой опыт работы, покажите ...
Написать 5 статей по 2000-2500 збп
Здравствуйте,
нужно написать 5 статей от 2000 до 2200 збп с использованием ключевых фраз,
уникальность 95% по Адвего (глубокая проверка). Оплата 80 рублей за 1000 збп на Вебмани-кошелек.
Каждуюключевую фразу, которая относится к тексту, использовать только один раз.
Например,если текст про пальто, то "купить пальто" пишется в тексте 1 раз.
Ключи распределять равномерно по тексту.
Текстынужны для категорий интернет-магазина. В тексте нужно упомянуть историю
возникновения вещи, можно во вступлении.
ВАЖНО! Не использовать слова в превосходной форме ("наилучшайший", "великолепнейший" и т.п.), а также "на сегодняшний день", "в настоящее время". Не пишите "в нашем" интернет-магазине.
В прикрепленном файле названия статей выделены желтым цветом, ключевые фразы под
каждым названием - голубым.
Сдать работу нужно будет в одном файле Word. Над названием статьи пишете количество
знаков и уникальность.
Жду ваших предложений по срокам.
Заявки фрилансеров
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