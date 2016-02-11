Написать 5 статей по 2000-2500 збп

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка300 просмотров

Здравствуйте,

нужно написать 5 статей от 2000 до 2200 збп с использованием ключевых фраз,

уникальность 95% по Адвего (глубокая проверка). Оплата 80 рублей за 1000 збп на Вебмани-кошелек.

Каждуюключевую фразу, которая относится к тексту, использовать только один раз.

Например,если текст про пальто, то "купить пальто" пишется в тексте 1 раз.

Ключи распределять равномерно по тексту.

Текстынужны для категорий интернет-магазина.  В тексте нужно упомянуть историю

возникновения вещи, можно во вступлении.

ВАЖНО! Не использовать слова в превосходной форме ("наилучшайший", "великолепнейший" и т.п.), а также "на сегодняшний день", "в настоящее время".  Не пишите "в нашем" интернет-магазине.

В прикрепленном файле названия статей выделены желтым цветом, ключевые фразы под

каждым названием - голубым.

Сдать работу нужно будет в одном файле Word. Над названием статьи пишете количество

знаков и уникальность. 

Жду ваших предложений по срокам.

9 лет назад
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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