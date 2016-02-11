Необходимо писать статьи для блога, посвященного компьютерам, программному обеспечению и все что с этим может быть связано. Работа постоянная, на длительный срок. В первое время нужно будет писать по 30 ...
Тексты на сайт о фермерстве
Добрый день, готов заказать большой объем статей (для начала 100 - 150 штук) о животноводстве и смежных ему сферах. Нужен копирайтер за адекватную цену и хорошо разбирающийся в "теме".
Опишите свой опыт работы, покажите 1-2 примера лучших текстов.
Цена 25-30 руб. за 1000 символов без пробелов.
ТЗ
1) Для написания материала необходимо использовать несколько источников, чтобы создать лучшее по теме + личный опыт и мнение (при наличии). Полезные, интересные, охватывающие
большинство аспектов темы тексты.
2) Желательно использовать несколько картинок. Их можно чередовать (справа, слева, большие по центру). Примерно 1 изображение на 1000-1500 символов текста.
3) Если используются маркированные и нумерованные списки, то они должны быть небольшого объема (занимать не больше 50% статьи).
4) По объему каждого из материалов рамок нет. С одной стороны, краткость – сестра таланта. Очень большие тексты пользователи не совсем любят читать. С другой стороны – информативные статьи, охватывающие множество аспектов определенной темы, бывают намного полезнее кратких очерков.
5) Вставка видео по теме статьи. Поиск через youtube.
6) Подзаголовки статей не должны быть переоптимизированы. Не совсем
Нельзя переспамливать подзаголовки одними и теми же фразами.
7) Тексты отправляйте в Ворде, картинки дублируйте в отдельной папке.
8) Под каждой статьей вставьте список ссылок на источники, на которые опирались при написании материала.
9) Темы для написания статей прикладываются в отдельном документе. Названия могут иметь вид: «Бизнес план крс» - это тема, которую нужно расписать. В данном случае тема статьи будет «Бизнес план по разведению крупного рогатого скота».
Заявки фрилансеров
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